ألمانيا – بات نادي بوروسيا دورتموند على مشارف التعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد، قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لصحيفة “بيلد”، فإن دورتموند بصدد ضم لاعب الوسط البرازيلي رينير جيسوس، البالغ من العمر 18 عامًا، هذا الصيف.

وأشارت إلى اقتراب دورتموند من استعارة اللاعب لمدة عام، مع وضع بند يتيح له فرصة تمديد عقده لعام إضافي.

يأتي ذلك، في ظل رغبة إدارة دورتموند في جلب مُعوض لقائد الفريق، ماركو رويس، الذي يعاني من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن الملاعب منذ فبراير/شباط الماضي.

ويجيد رينير اللعب في وسط الملعب وكذلك الجناح، وهو ما سيمنح المدرب السويسري لوسيان فافر، خياريات عديدة حال الظفر بتوقيعه.

وانضم رينير إلى النادي الملكي في يناير/كانون الثاني الماضي، قادمًا من فلامنجو البرازيلي مقابل حوالي 30 مليون يورو، لكنه ظهر مع الفريق الرديف “كاستيا” في 3 مباريات فقط، سجل خلالها هدفين.

وكالات