السعودية – ذكرت وكالة “رويترز” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تخلى عن حصة أسهم في عدد من الشركات الأمريكية وزاد حصصه في أخرى.

وأفادت الوكالة نقلا عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي تخلى عن حصة أسهم في الشركات التالية: “بوينغ”، “بي. بي”، “ستاربكس”، “فيسبوك”، “ماريوت إنترناشونال”، “كوالكوم”، “برودكوم”، “فايزر”، “والت ديزني”، “آي.بي.إم”، “بنك أوف أمريكا”، “توتال”.

كما قرر الصندوق تقليص حصته في أسهم شركات “سيسكو سيستمز” بنسبة 53.5% إلى 5.8 مليون سهم، و”بيركشاير هاثاوي” من الفئة b بنسبة 49% إلى 218 ألفا و778 سهما، و”لايف نيشن إنترتينمنت” بنسبة 37.3% إلى 12.6 مليون سهم، و”كانديان ناتشورال ريسورسز” بنسبة 43.1% إلى 17.1 مليون سهم.

وزاد الصندوق حصة أسهمه في “أوتوماتيك داتا بروسيسنغ “إلى 1.5 مليون سهم من 574 ألف سهم، و”سانكور إنرجي” بنسبة 67.4% إلى حوالي 51 مليون سهم.

وبحسب بيان صدر عن الصندوق في وقت سابق اليوم الجمعة، تمكن الصندوق من تسديد قرض قصير الأجل قبل موعد سداده في أكتوبر المقبل، حصل عليه من بنوك أمريكية بقيمة 10 مليارات دولار العام الماضي.

المصدر: رويترز