نيويورك – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الشعب البيلاروسي إلى حل المشاكل التي ظهرت بعد الانتخابات الرئاسية، من خلال الحوار.

جاء ذلك في بيان للممثل الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نشر على موقع الأمم المتحدة يوم الجمعة: “يدعو الأمين العام البيلاروسيين إلى حل المشاكل التي نشأت بعد الانتخابات، من خلال الحوار من أجل الحفاظ على السلام في البلاد”.

وشدد غوتيريش على أهمية إتاحة الفرصة لجميع البيلاروسيين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: “يجب على السلطات ضبط النفس، خلال الرد على المظاهرات. يجب إجراء تحقيق شامل في المزاعم التي تشير إلى حدوث عمليات تعذيب، وغيرها من أنواع المعاملة السيئة للأشخاص المحتجزين”.

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية في بيلاروس، أعلنت عن فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو بحصوله على أكثر 80% من أصوات الناخبين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد 9 أغسطس. وشغلت سفيتلانا تيكانوفسكايا، المركز الثاني بنسبة 10.12٪.

وأعلنت المعارضة البيلاروسية عدم اعترافها بنتائج الانتخابات، وخرج أنصارها إلى الشوارع مساء الأحد احتجاجا على نتائج الانتخابات. وقامت الشرطة بتفريق المحتجين، لكن الاحتجاجات استأنفت في الأيام التالية.

المصدر: تاس