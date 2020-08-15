كندا – أكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي “اياتا”، إن تداعيات فيروس كورونا تزايدت على قطاع النقل الجوي واقتصادات دول الشرق الأوسط، بسبب تعطل الحركة الجوية خلال الأشهر الماضية.

وتوقع الاتحاد أن تزيد الخسائر في الوظائف المتعلقة بقطاع النقل الجوي لتصل إلى 1.5 مليون وظيفة، بواقع أكثر من نصف الوظائف الحالية في المنطقة والبالغة 2.4 مليون وظيفة.

وتوقعات “اياتا” هذه، أكثر بنحو 300 ألف وظيفة عن التوقعات السابقة وفي ذات الوقت توقع الاتحاد أن تنخفض الحركة الجوية للعام الحالي بالكامل بنسبة 56% بالمقارنة مع العام 2019.

وكانت التوقعات السابقة قد أشارت إلى انخفاض حوالي 51% كما لفتت بيانات “إياتا”، إلى انحسار الناتج المحلي الإجمالي الذي يدعمه قطاع النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط بما يصل إلى 85 مليار دولار، حينما كان التقدير السابق 66 مليار دولار.

وأوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي، أن التعافي السريع للنقل الجوي في المنطقة أدى دورا مهما في الحد من آثار خسائر الوظائف وانكماش اقتصادات الدول في الشرق الأوسط، لافتا إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تركيز الجهات الحكومية المعنية على العمل ضمن مجالين من المجالات ذات الأولوية القصوى، وذلك من خلال تبني وتطبيق منهجية موحدة لإعادة إطلاق القطاع في المنطقة.

المصدر: وكالات