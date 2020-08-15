هاميلتون يتفوق في جولة التجارب الحرة الأخيرة في جائزة إسبانيا للفورمولا واحد

هاميلتون يتفوق في جولة التجارب الحرة الأخيرة في جائزة إسبانيا للفورمولا واحد

إسبانيا – أكد بطل العالم ست مرات البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس، تفوقه الكاسح في تجارب سباق جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات اليوم السبت.

وتقدم هاميلتون على جميع منافسيه في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة في حلبة كتالونيا مسجلا أسرع زمن بدقيقة واحدة و17.222 ثانية، متفوقا بفارق 0.151 ثانية على زميله في مرسيدس، الفنلندي فالتيري بوتاس.

وكان ثنائي مرسيدس تفوق أيضا في تجارب أمس الجمعة عندما تفوق بوتاس صباحا قبل أن يتقدم هاميلتون بعد الظهر.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول وصاحب المركز الثاني في الترتيب العام بعد هاميلتون المركز الثالث في جولة اليوم متخلفا بفارق 0.515 ثانية عن مركز الصدارة.

وكان فرستابن الفائز بسباق الذكرى 70 للبطولة في حلبة سيلفرستون الإنجليزية الأحد الماضي احتل المركز الثالث في جولتي التجارب أمس الجمعة أيضا.

المصدر: رويترز