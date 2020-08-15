فيينا – تراجع سعر النفط امس بسبب مخاوف من أن تعافي الطلب سيكون أبطأ من المتوقع بسبب الإغلاق المرتبط بجائحة كوفيد-19، فيما ألقت زيادة المعروض بظلالها على التفاؤل بانخفاض مخزونات الخام.

وجرت تسوية خام برنت بانخفاض 16 سنتا إلى 44.80 دولار للبرميل. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 42.01 دولار للبرميل.

وعلى أساس أسبوعي، صعد برنت 0.9 بالمئة وزاد غرب تكساس الوسيط 1.9 بالمئة.

وتعززت الأسعار هذا الأسبوع بفعل بيانات حكومية أمريكية أظهرت أن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير انخفضت الأسبوع الماضي فيما كثفت شركات التكرير الإنتاج وتحسن الطلب على المنتجات النفطية.

المصدر: رويترز