الولايات المتحدة – أعلنت شركة Lucid Motors الأمريكية اقترابها من وضع اللمسات الأخيرة على سيارتها الجديدة التي ستكون أقوى منافس لمركبات تسلا الكهربائية.

وخلال تطوير مركبة Lucid Air الجديدة حاول المصممون جمع العديد من المواصفات فيها لتكون سيارة أنيقة وعصرية ومريحة بنفس الوقت، إذ صمموا الهيكل ليكون انسيابيا بشكل كبير لضمان احتكاك أقل مع الهواء وتوفير استهلاك الطاقة وزيادة السرعة أثناء الحركة، كما صمموا القمرة من الداخل لتكون واسعة كما في السيارات الفاخرة.

والأهم من كل ذلك هو أن هذه السيارة وبعد التعديلات التي أدخلت عليها مؤخرا أصبحت قادرة على قطع مسافة 832 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة للبطارية.

ولم تخل قمرتها من الداخل من مظاهر التطور والحداثة أيضا، فواجهة القيادة ليس فيها أزرار تقليدية تقريبا، واستعيض عنها بشاشة كبيرة جدا تعمل باللمس تمتد على طول الواجهة، كما يملك ركاب المقاعد الخلفية أيضا شاشات تعمل باللمس لمشاهدة الفيديوهات والتحكم بأنظمة الإضاءة والتكييف والمقاعد والعديد من تقنيات السيارة الأخرى.

وزودت Lucid Air بزوج من المحركات الكهربائية قادرين على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 2,5 ثانية فقط، والوصول بها إلى سرعة قصوى تعادل 350 كلم/سا.

المصدر: moto1