أول حديث بين رئيسي وزراء الهند ونيبال منذ تفاقم النزاع الحدودي بين البلدين

أول حديث بين رئيسي وزراء الهند ونيبال منذ تفاقم النزاع الحدودي بين البلدين

النيبال – هنأ رئيس وزراء نيبال شارما أولي نظيره الهندي ناريندرا مودي عبر الهاتف، بمناسبة عيد استقلال الهند في حديث يعد الأول بينهما منذ نشوب خلاف دبلوماسي بسبب مناطق متنازع عليها.

وقد زادت العلاقات بين الجارتين في جنوب آسيا توترا بعد نشر سلطات نيبال في يونيو الماضي، خريطة سياسية جديدة للبلاد ضمت المنطقتين المتنازع عليهما كالاباني وليمبيادهور إضافة إلى الممر الجبلي ليبوليخ في الهند.

وذكرت الخارجية الهندية إن أولي هنأ أيضا مودي على انتخاب الهند مؤخرا عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت أن مودي “أشار خلال المكالمة إلى الروابط الحضارية والثقافية بين الهند ونيبال”.

وفي خطاب ألقاه في يوم الاستقلال السبت، دعا مودي إلى السلام والوئام في جنوب آسيا، مشيرا إلى أن على القادة والسياسيين والمثقفين الوفاء بمسؤولياتهم لضمان التنمية والتقدم في المنطقة.

من جانبه ثمن أولي “النهج المحدث” الذي أبداه مودي في خطابه، معتبرا أنه يولي الأولوية لمبدأ حسن الجوار”، وأكد تطلعه لإقامة تعاون بناء مع الهند.

المصدر: رويترز