غزة – أفاد مراسلRT في قطاع غزة بأن طائرات إسرائيلية بدون طيار، استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق مخيم البريج وسط القطاع.

وأضاف المراسل: “وفي غارة أخرى استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع حطين التابع لسرايا القسام وموقع عسقلان شمالي القطاع”.

وأشار المراسل إلى أن “المقـاومة الفلسطينية أطلقت نيران رشاشتها الثقيلة تجاه الطائرات الإسرائيلية التي تحوم شمال قطاع غزة”.

وأكد، أن 6 أشخاص على الأقل أصيبوا شرقي القطاع أثناء مشاركتهم في فعاليات الإرباك الليلي، إذ تجمع ما يقارب الـ1500 من سكان القطاع للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتابع: “أطلق أفراد الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين”.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في القطاع، عن “وصول مصابين اثنين إلى مجمع الشفاء الطبي، وأن الإصابة كانت بالرصاص الحي احداهما في البطن والثانية في الأطراف السفلية”.

وتهدف عمليات الإرباك الليلي، والتي استأنفت منذ أسبوع تقريبا، إلى العمل على الضغط على المستوطنين الإسرائيليين ليقوموا بدورهم بالضغط على حكومتهم من أجل تنفيذ التزاماتها وتعهدتها التي قطعتها للفلسطينيين.

وتأتي الفعاليات أيضا، ضمن إطار مسيرات العودة التي يقوم بها الفلسطينيون على حدود القطاع مع إسرائيل.

المصدر: RT