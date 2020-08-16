العراق – أفاد مصدر أمني عراقي امس بأن رتلين تابعين للتحالف الدولي استهدفا بعبوتين ناسفتين جنوبي العراق.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة انفجرت مساء امس على طريق رتل يوصل دعما لوجستيا لقوات التحالف الدولي بين محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق”.

وأضاف، أن “عبوة أخرى انفجرت على طريق رتل آخر في محافظة ذي قار”، مشيرا إلى أن “الاستهدافين لم يتسببا بأي خسائر بشرية”.

وأفادت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق الجمعة، بأن انفجارا بعبوة ناسفة طال رتلا تابعا للتحالف الدولي بمحافظة الديوانية وسط العراق.

المصدر: RT