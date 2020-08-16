الأردن يعزل عن أراضي المملكة لواء كاملا على الحدود السورية

الأردن يعزل عن أراضي المملكة لواء كاملا على الحدود السورية

الأردن – أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن العميد مازن الفراية، إنه وفي ضوء ما أعلن من مؤشرات بشأن ارتفاع حالات كورونا في لواء الرمثا، تقرر عزله عن باقي ألوية ومحافظات المملكة.

وصرح بأن العزل سيبدأ اعتبارا من الساعة 6 من صباح يوم الاثنين 17 أغسطس.

كما أشار إلى تعديل ساعات حظر التجوال لتصبح من الساعة 8 مساء وحتى 6 صباحا، فيما سمح للمنشآت التجارية والأنشطة بالعمل وفق الساعات المقررة حاليا.

ولفت إلى أن القرار جاء لحماية اللواء، والحفاظ على الوضع الوبائي بمستوى آمن في المملكة، داعيا للالتزام بأمر الدفاع “رقم 11”.

وشدد الفراية على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ العزل بطريقة تراعي احتياجات المواطنين في اللواء.

ودعا المواطنين في لواء الرمثا إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية المنصوص عليها في أمر الدفاع 11 والتي ستمكن من استعادة الاستقرار الوبائي في اللواء بشكل أسرع.

وأوضح أن هذا الإجراء الاحترازي، يأتي لحماية أهل اللواء ومنع انتشار الوباء في باقي ألوية محافظة إربد والمملكة عموما، وبهدف المحافظة على الحالة الوبائية العامة في مستويات جيدة على المستوى الوطني.

وقال وزير الصحة سعد جابر اليوم السبت، إنه تم تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا منها 9 محلية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أنه لا وجود لحالات شفاء أو وفاة جديدة في المملكة، مشيرا إلى أن أرقام الإصابات بكورونا أصبحت مبعثا للقلق.

المصدر: RT + وسائل إعلام أردنية