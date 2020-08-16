الرياض – ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، بنسبة 6.1 بالمئة خلال يوليو/ تموز، مع بدء زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة، اعتبارا من الشهر الماضي، بسبب تداعيات كورونا على إيرادات الدولة.

وارتفع التضخم في السعودية خلال يوليو للشهر السابع على التوالي، حيث انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه على أساس سنوي، فيما بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، الأحد، ارتفاع التضخم بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري.

جاء ارتفاع التضخم الشهر الماضي مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 14.3 بالمئة على أساس سنوي.

يتزامن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات على أساس سنوي مع تفشي فيروس كورونا، الذي دفع الدول إلى إغلاق حدودها، وتأثر سلاسل الإمدادات.

وتستورد السعودية معظم غذائها من الخارج، نظرا لما تعانيه من نقص في موارد المياه للزراعة.

واعتبارا من يوليو 2020، بدأت السعودية زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 بالمئة، لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب تداعيات كورونا.

الأناضول