ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد مع وزير الداخليّة المستشار إبراهيم بوشناف الأوضاع الأمنيّة في مختلف مدن ومناطق سيطرة الحكومة.

بوشناف أطلع الثني بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على كافّة الخطط الأمنيّة الجارية لتأمين مختلف مدن ومناطق البلاد، بما يحد من الجريمة ويحمي ظهر القوات المسلّحة.

وبدوره، ثمن الثني جهود كافّة أعضاء هيئة الشرطة على أدائهم لمهامّهم المنوطة بهم بمهنيّة وحرفيّة عالية، ترسّخ رؤية الحكومة وعملها الدؤوب على خلق مؤسّسة أمنيّة قادرة على حماية أمن الوطن والمواطن.

رئيس الحكومة شدّد على ضرورة تكاتف وتعاون كافة الجهات لأجل الهدف الأسمى وهو تحقيق الأمن وحفظه.

المرصد – متابعات