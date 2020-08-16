ليبيا – عقد آمر قوّة حماية وزارة الداخليّة في الحكومة الليبية المقدّم خالد الحاسي اليوم الأحد اجتماعًا بمديري الوحدات وضباط خفر القوّة وذلك لبحث العديد من الموضوعات المتعلّقة بتأمين وحماية كافّة المقرات التابعة للوزارة.

الحاسي وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي للداخليّة الليبية قال إنّ الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات الرئيسة في ديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي ناقش وضع آليات جديدة للعمل، مع بحث كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل وآليات تذليلها.

وأعرب آمر القوّة عن شكره وامتنانه لكافة الأعضاء التابعين لقوة الحماية، على كافّة الأعمال التي يقومون بها، حاثًّا إيّاهم على بذل المزيد من العطاء بما يعزّز العمل الأمنيّ بمختلف مقرّات الوزارة.

كما أعرب الحاسي باسمه وباسم كافّة الضباط وضباط الصفّ والموظفين في القوة عن شكره لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف ولمدير مكتب الوزير؛ وذلك للدعم الدائم والمتواصل للقوّة من أجل تقديمها لأفضل مجهود في العمل الأمنيّ المنوط بها.