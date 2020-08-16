ليبيا – اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون وجود ضريح من وصفه بـ” القائد البحريّ العثماني تورغوت رئيس” في العاصمة طرابلس بمثابة رمز صداقة بين شعبي البلدين حسب زعمه.

ألطون وفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفقًا لما ذكرته وكالة “الأناضول”التركية قال: “قبل 469 عامًا حاصر القائد تورغوت رئيس، أحد قادة البحريّة العثمانيّة طرابلس، وبعد يوم وبالتحديد في 15 أغسطس 1551 استولى عليها. وجود ضريحه حاليًا في طرابلس هو رمز صداقة وأخوّة بين الشعبين”.

وأرفق ألطون تغريدته بمقطع مصوّر قال فيه: “السياسيّ الناسي للتاريخ يشبه قبطان سفينة دون بوصلة”.

وأشاد المقطع بما وصفه بـ”قوّة الدولة العثمانيّة وبالانتصارات العديدة التي حقّقها قادة البحار العثمانيون” على الصليبيين خلال القرن السادس عشر في مناطق البحر المتوسّط خاصّة في الجزائر وليبيا وتونس دون الاشارة إلى مرحلة الغزو العثماني لهذه البلدان والانتهاكات التي قام بها الانكشاريون وفرض دفع الميري على سكان هذه البلدان للوالي العثماني.