وتعد محطة عدلي منصور التبادلية إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات مصر.

وتضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانا، وتربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة علي مستوى مصر، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي، ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأوتوبيس السريع والأوتوبيس الترددي.

وشهد السيسي افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحضور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين.

وفي إطار جولته التفقدية بمترو الأنفاق، وصل الرئيس السيسي إلى محطة هيلوبوليس، حيث تعد المحطة الأكبر في الشرق الأوسط، وأفريقيا وهي ومقامة على مساحة 10 آلاف متر مربع تقريبا، ومنفذة وفق أحدث المواصفات بالعالم.