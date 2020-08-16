ليبيا – أكّد رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج الطاهر الغرابلي أنّ حكومة الوفاق لديها عدّة خيارات لتحريك الجمود العسكريّ الذي تشهده جبهات القتال المتعددة، والذي يحشد “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) في ظلّه جميع أنواع الصواريخ والمرتزقة، حسب زعمه.

الغرابلي طالب خلال تغطية خاصّة أذيعت على قناة “ليبيا الاحرار” التي تبث من تركيا وتموّلها قطر أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد، حكومة الوفاق بضرورة الحدّ من جلب الأسلحة المتطوّرة لـ”حفتر”.

وأردف قائلًا: “لا أعتقد أنّ الحلّ العسكريّ كان في أيّ يوم من الأيام حلًا صعبًا، بل هم ينتظرون الأوامر العسكرية ولا ينتظرون الحلول السياسيّة؛ لأن طاولة الحوار والحلّ السياسي لها أهدافها. الحلُّ في الجفرة وسرت يجب أن يتمّ التفكير به من عدّة نواحٍ”.

وتابع القيادي الموالي لتركيا : “لماذا لا نذهب للجنوب ونحرّره؟ ولماذا غرفة عمليات سرت الجفرة فقط هي من تتحرك؟ أين غرفة عمليات الجنوب وطرابلس؟ الجنوب مساحته شاسعة، ونحن ندرك جيدًا أننا نستطيع تحرير جزء من التراب الليبي وازعاج حفتر، لدينا تحالفات مع التبو والطوارق ومن كلّ المكونات، كأولاد سليمان و الحساونة ويجب أن يكون لدينا تحالفات مع القبائل من جديد”.

ورأى أنّ انتظار القوّات لأوامر التحرّك والتحشيدات التي يقوم بها “حفتر” مع روسيا ربما ترهق كاهل مقاتليهم بحسب قوله، مضيفًا: “هناك فرق كبير بين السيطرة الجويّة والحسم الجوي، وأعتقد أنّ روسيا سيطرت جويًّا على الموانئ النفطيّة والجفرة وقاعدة القرضابية، لكنّ المقاتلين على الأرض تمكّنوا من كسب خبرة كبيرة في التعامل مع الطيران“.