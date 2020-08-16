ليبيا – أكّد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن على أنّ عملية تجنيد المقاتلين السوريين للحرب في ليبيا ما تزال مستمرّة من قبل المخابرات التركية ووزارة الدفاع في “الحكومة السوريّة المؤقتة”، دون اعتبار لجميع النداءات الدوليّة التي تطالب بوقف تجنيد المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا.

عبدالرحمن أشار بحسب المكتب الإعلاميّ التابع للمرصد إلى أنّ 120 مقاتلًا بينهم أطفال خرجوا من مخيمات النزوح في شمال غرب سورية نتيجة الحالة الماديّة لهم، وقد خدعتهم فصائل “سليمان شاه والسلطان مراد وفيلق الشام” الموالية لتركيا، بعد أن قالوا لهم إن مهمّتهم هي حماية منشآت نفطيّة في قطر ضمن شركات أمنيّة هناك براتب شهري 3 آلاف دولار، ثم غيرت الوجهة من قطر إلى ليبيا عند وصولهم معسكرات التدريب في تركيا وبمرتب شهريّ قدره ألفا دولار.

وأضاف: “المجتمع الدوليّ صمت على إدخال عشرات آلاف الجهاديين إلى سوريا حتى عام 2014 واليوم يصمت في ليبيا أيضًا”.

كما نوّه إلى أنّ هناك ما يزيد على 10 آلاف مقاتل بينهم 2500 من جنسيّة تونسيّة تم نقلهم إلى ليبيا عبر الأراضي التركيّة في وقت سابق، وأكثر من 480 قتيلًا بينهم عشرات الأطفال حصيلة الخسائر البشرية في ليبيا من المرتزقة السوريين.