ليبيا – أعلن مدير فرع الإدارة العامّة للدوريّات الصحراويّة في المنطقة الجنوبيّة التابعة لوزارة الداخليّة بالحكومة الليبيّة المقدّم أسامة عثمونة أنّ قوّات الإدارة صدّت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد في القوات المسلحة أمس السبت هجومًا لتنظيم داعش الإرهابيّ استهدف منطقة غدوة (70 كم جنوب سبها).

عثمونة قال لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة الليبية: إنّ ثلاثة أفراد من تنظيم داعش الإرهابي حاولوا الدخول لمنطقة غدوة في محاولة لاختطاف أحد المواطنين، إلا أنّ القوّات كانت لهم بالمرصاد.

وأوضح مدير فرع الإدارة أنّ إرهابيين اثنين قُتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريّات الصحراوية، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوّات المسلّحة والشرطة.

كما أشار إلى أنّ الأسبوع الماضي شهد اختطاف رجل مُسنّ على أيدي هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا مجددًا تنفيذ عملية اختطاف باءت بالفشل أمام يقظة رجال الأمن واستعدادهم لصدّ أي هجوم إرهابي.