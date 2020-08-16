إنجلترا – أشادت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بتضحيات الجنود خلال الحرب العالمية الثانية بمناسبة الذكرى الـ75 لاستسلام اليابان.

وقالت الملكة إليزابيث في رسالة وجهتها امس، إنها لن تنسى أبدا مشاهد الابتهاج والارتياح العميق بعد إعلان نهاية الحرب.

وأضافت: تذكرنا إلى جانب شعور الفرح بنهاية الصراع، وكما نفعل اليوم، الدمار المروع الذي جلبته الحرب والخسائر التي تكبدها الكثيرون.

وتابعت: “ننضم والأمير فيليب للكثيرين حول العالم ونوجه شكرنا العميق للرجال والنساء من كل دول الكومنولث والحلفاء الذين حاربوا بجرأة من أجل الدفاع عن الحريات التي ننعم بها اليوم”.

وكانت إليزابيث في سن المراهقة وقت اندلاع الحرب وتعلمت وقتها كيف تقود شاحنات عسكرية وتصلح الأعطال الميكانيكية عندما خدمت في وحدة للإمدادات الإقليمية، كما كانت في قصر باكنغهام عندما تعرض للقصف في سبتمبر 1940.

وأعلنت اليابان استسلامها في 15 أغسطس 1945 بعد أن أسقطت الولايات المتحدة قنبلتين ذريتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي.

من جهته، أعرب إمبراطور اليابان ناروهيتو اليوم السبت عن “ندمه الشديد” على ماضي بلاده أثناء الحرب العالمية الثانية، وصلى من أجل السلام في العالم.

المصدر: رويترز