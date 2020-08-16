ليبيا – قال مدير المعهد الدوليّ للعلوم السياسيّة والاستراتيجيّة في إسطنبول ممدوح المنير إنّه ليس هناك تغيير استراتيجيّ في موقف تركيا من الملف المصريّ.

المنير أوضح في تصريح لموقع “عربي21″ القطري أنّ الاستراتيجيّة التركيّة تعتمد بشكل كامل على موقف أردوغان الأخلاقيّ من السيسي ومن الاعتراف بما وصفه بـ”الانقلاب”، ولكن الاستراتيجيّة التركية تعتمد على التعاون فيما دون ذلك.

ولفت الأكاديمي المصريّ إلى أنّ هناك تصريحات تركية كثيرة في هذا الجانب قيلت خلال السنوات الماضية؛ والتعاون الاقتصادي والتجاري لم يتوقّف بين البلدين.

كما تابع:” لذلك أعتقد أنّ تصريحات أردوغان تستهدف خفض التصعيد في الملف الليبي، أكثر من كونها حلًّا للأزمة السياسيّة بين البلدين؛ لأنّها تتعلّق بجانب أخلاقيّ ومبادئي لا يملك أردوغان فيه تنازلات، وإلا سيخسر صورته كزعيم مسلم يتبنّى مواقف عادلة” على حد تعبيره.