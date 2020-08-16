إسرائيل – أفاد مكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي)، إن الاقتصاد المحلي تراجع في الربع الثاني 2020 بأكثر من 28 بالمئة، مسجلا أسوأ مستوى منذ نحو 40 عاما، بحسب البيانات التاريخية للناتج المحلي الإجمالي.

وذكر الإحصاء في تقرير، الأحد، إن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل انكمش في الربع الثاني بنسبة 28.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة مع انكماش 6.8 بالمئة في الربع الأول.

يأتي الانكماش، في أعقاب القيود المفروضة على الاقتصاد المحلي، إثر تفشي فيروس كورونا، والذي بلغ ذروته في أبريل/ نيسان الماضي.

كذلك، انخفضت واردات السلع والخدمات في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 41.7 بالمئة على أساس سنوي، بعد انخفاض نسبته 22.4 بالمئة في الربع الأول.

وكان الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الأكثر تضررا جراء الأزمة بانخفاض نسبته 43.4 بالمئة خلال الربع الثاني 2020، بعد انخفاض 24.0 بالمئة في الربع الأول.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 761 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات ما يرفع إجمالي من أصيبوا بالوباء منذ مارس/آذار الماضي إلى 92 ألفا و404 من بينهم 679 حالة وفاة.

وتشهد إسرائيل موجة ثانية من “كورونا”، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة، التي سبق وانخفضت في الأسبوع الثالث من مايو/ أيار الماضي، إلى متوسط 16 حالة يوميا.

وتفرض إسرائيل قيودا على التجمعات، لكن مراقبين يقولون إن الحكومة فقدت السيطرة على انتشار الفيروس.