ليبيا – أفاد موقع “Army Recognition” البلجيكي بأنّ القوّات المسلّحة التركية نشرت نظام الدفاع الجوي “كوركوت” عيار 35 ملم في قاعدة الوطية الجويّة في ليبيا لدعم الميليشيات المسلّحة في حربها ضد الجيش الوطني وذلك في استمرار لخرق القرارات الدوليّة بحظر تسليح الفرقاء الليبيين.

الموقع المتخصّص أوضح بحسب ماذكر موقع “تركيا الآن” اليوم الأحد أنّ نظام كوركوت للدفاع الجويّ قصيرَ المدى جرى تطويره في تركيا بواسطة شركتي “Aselsan” و”FNSS” وجرى كشف النقاب عنه خلال معرض الدفاع (IDEF) بإسطنبول في مايو 2013.

وأشار الموقع إلى أنّ تركيا قد أجرت تعديلات على تصميم كوركوت لتحقيق نظام دفاع جويّ فعال على الأرض والتصدي للتهديدات الجويّة الحديثة على مدى 4 كيلو مترات كحد أقصى، حيث يتكوّن من ثلاثة أنظمة مدفعية من عيار 35 ملم ونظام واحد للقيادة والتحكم يمكن أن يعمل بشكل مستقل ويتميز النظام بوظائف تشمل الكشف عن الأهداف وتتبعها والتعرف عليها وتحديد هويتها وتدميرها.