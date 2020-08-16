تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ومواعيد المباريات

سويسرا – حجز أولمبيك ليون الفرنسي بطاقة التأهل الرابعة والأخيرة إلى المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 امس السبت.

وأكمل ليون عقد المتأهلين لنصف نهائي “التشامبيونزليغ”، حيث سبقه إلى هذا الدور كل من مواطنه باريس سان جيرمان والناديان الألمانيان بايرن ميونخ ولايبزيغ.

وفيما يلي مواعيد ومواجهات الدور نصف النهائي للبطولة القارية الأعرق في القارة العجوز:

– الثلاثاء 18 أغسطس: باريس سان جيرمان ضد لايبزيغ.

– الأربعاء 19 أغسطس: بايرن ميونخ ضد ليون.

يذكر أن بايرن ميونخ تأهل إلى المربع الذهبي بعد فوزه التاريخي على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2 أمس الجمعة، فيما وصل سان جيرمان إلى نصف النهائي عقب تجاوزه أتلانتا الإيطالي بشق الأنفس بنتيجة 2-1.

وتأهل لايبزيغ إلى قبل النهائي بعد تغلبه على أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة 2-1.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT