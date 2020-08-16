تونس – أعلنت وزارة الصحة التونسية أمس عن تسجيل 120 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 116 حالة محلية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ارتفع إلى 2023 حالة.

وأضافت أن إجمالي حالات الوفيات ارتفع إلى 54 حالة، إثر تسجيل حالة وفاة جديدة بهذا الوباء.

وأشارت إلى أن 1327 مصابا تعافوا من “كوفيد 19″، في حين لا يزال 642 شخصا يحملون الفيروس من بينهم 24 حالة في المستشفى.

وأعلنت الوزارة أنها أجرت خلال الـ24 ساعة الماضية 1494 تحليلا مخبريا من بينها 31 تحليلا في إطار متابعة المرضى السابقين، ليبلغ بذلك العدد الجملي للتحاليل 111517.

المصدر: RT