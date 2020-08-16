تونس – أحيا تونسيون وأجانب بكنيسة سان أوغستان في مدينة حلق الوادي التونسية، شمال العاصمة، مساء السبت، تقليدا يسمى “خرجة المادونا”، الذي يرمز للتسامح بين الأديان.

وتعتبر مدينة حلق الوادي في تونس أحد رموز التسامح، نظرا لأنها كانت نقطة تعايش لأتباع ديانات مختلفة منذ زمن بعيد.

و”خرجة المادونا (سيدتي)”، مصطلح يطلق على فعالية أو تقليد يتضمن خروج “مجسم أو تمثال للسيدة مريم العذراء”، داخل كنيسة سان أوغستان ثم يتم حمله والسير به في شوارع المدينة، وكأنه يدعو للتسامح، غير أنه هذا العام لم يخرج من الكنيسة، نظرا للتدابيرالمفروضة بسبب وباء كورونا.

ويجري هذا الحدث السنوي في منتصف أغسطس من كل عام، ويعد مناسبة لترسيخ تقاليد سكان مدينة حلق الوادي السّياحية كمدينة للتعايش والتسامح بين أبناء الديانات السماوية الثلاث من قاطنيها.

ويشارك في هذه المناسبة تونسيون وأجانب من إيطاليا وفرنسا ومالطا وأفارقة.

وكان التقليد خاصا بصقليين استقدموه إلى تونس من مدينة تراباني الإيطالية عام 1853.

المصدر: الأناضول