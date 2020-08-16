الولايات المتحدة – انتزع الأمريكي ستيب ميوسيتش لقب منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة بالوزن الثقيل من مواطنه دانييل كورمييه، فجر الأحد، في لاس فيغاس، وذلك ضمن دورة “UFC 252”.

في أواخر الجولة الثالثة، أصاب ميوسيتش عين كورمييه بوضع إصبعه مباشرة في العين اليسرى، على الرغم من أن الحكم لم ير الأمر.

ومع افتتاح الجولة الرابعة، كانت عين كورمييه متورمة بشدة، لكنه أكمل المواجهة التي انتهت لمصلحة ميوسيتش البالغ 37 عاما بإجماع الحكام، ليحقق بذلك انتصاره الـ20 مقابل ثلاث هزائم في مسيرته حتى الآن.

وقال كورمييه بعد النزال: “لم أستطع الرؤية بقية القتال، لم أتمكن من رؤية أي شيء بواسطة عيني اليسرى، السواد فقط”.

وكانت هذه هي المواجهة الثالثة بين الخصمين، والنزال الأخير للمقاتل كورمييه بطل UFC السابق بوزنين، والبالغ 41 عاما الذي أعلن اعتزاله بعد الهزيمة، لينهي مشواره برصيد 22 فوزا مقابل 3 هزائم.

المصدر: espn.com