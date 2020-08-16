 سوريين وليبيين في ” صراع الكوكايين ” بين أروقة الداخلية .. تطورات جديدة – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – سلط مقطع الفيديو للقيادي في كتيبة ” ثوار طرابلس ” مصعب البطشة التابع لداخلية حكومة الوفاق الضوء من جديد على الأوجه الحقيقية للكواليس التي تدور داخل هذه الوزارة لكن الجديد هو دخول المرتزقة السوريين الموالين لتركيا على خط الصراعات الداخلية والمليشياوية .

وكان البطشة قد كشف في تسجيله المصور أن مرتزقة سوريين وعناصر من كتيبة  ثوار طرابلس بقيادة ” لطفي البكستا ” قاموا باحتجازه بعد ضبطه قضية كوكايين، مشيرا إلى أنه تمكن من الفرار من مكان احتجازه .

وكشف أيضًا عن دفعه مبلغا من المال مقابل تهريبه من مكان احتجازه، لافتا إلى أنه توجه إلى المستشفى عقب هروبه لتلقي العلاج جراء التعذيب الذي تعرض له في المكان الذي كان محتجزا به على يد السوريين وعناصر ” ثوار طرابلس “.

صور الكمية المضبوطة لدى البطشة قبل ان يستولي عليها السوريين والبكستا

مقاطع مخزية .. تحت لواء الداخلية

وتحصلت المرصد على صور ومقاطع فيديو للعصابة التي قال البطشة انه ضبط بحوزتها الكوكايين قبل ان تقوم بدفع رشوى لـ ” البكستا ” الذي قام بدوره بالافراج على عناصرها والقبض على من ضبطها وتعذيبه الا وهو ” البطشة ” ووضعه تحت حراسة السوريين في مقر الأهداف الحيوية .

المتهمة الرئيسية في القضية

وقد بينت الصور سيدة أفريقية يقول البطشة انها المتهمة بحيازة هذه الكميات من الكوكايين فيما أظهرت المقاطع التي تتحفظ المرصد عن نشرها لأسباب أخلاقية مابدا أنه ” سهرة ماجنة ” بها ثلاثة فتيات على الأقل وهن في حالة غير طبيعية بسبب تعاطي الخمور والمخدرات ، وقال البطشة أن الفتيات من العصابة ذاتها وكانوا في سهرة برفقة سجانيه بعد أن أخرجهم خصومه من القضية .

وفي الاثناء لم تعلق داخلية الوفاق على الموضوع فيما رفض مكتب فتحي باشاآغا طلبًا من المرصد للتعليق على الموضوع المتعلق بفضيحة تجوب أروقة وزارته بينما يستمر هو في عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقات بشأن مكافحة غسل الاموال بما فيه المخدرات ومنع تمويل الارهاب .

المرصد – متابعات