ليبيا – سلط مقطع الفيديو للقيادي في كتيبة ” ثوار طرابلس ” مصعب البطشة التابع لداخلية حكومة الوفاق الضوء من جديد على الأوجه الحقيقية للكواليس التي تدور داخل هذه الوزارة لكن الجديد هو دخول المرتزقة السوريين الموالين لتركيا على خط الصراعات الداخلية والمليشياوية .

وكان البطشة قد كشف في تسجيله المصور أن مرتزقة سوريين وعناصر من كتيبة ثوار طرابلس بقيادة ” لطفي البكستا ” قاموا باحتجازه بعد ضبطه قضية كوكايين، مشيرا إلى أنه تمكن من الفرار من مكان احتجازه .

فيديو | مصعب البطشة عنصر تابع لكتيبة" ثوار #طرابلس " التابعة لداخلية الوفاق يروي تفاصيل خطفه وحجزه وتعذيبه على يد مرتزقة #سوريين وعناصر من ذات الكتيبة بعد ضبطه قضية كوكايين قبل أن يتمكن من الفرار من معتقله نحو المستشفى بعد دفعه مبلغًا للسوريين نفسهم . #ليبيا #المرصد 2/1 pic.twitter.com/DZ4zipQ8tN — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 14, 2020

وكشف أيضًا عن دفعه مبلغا من المال مقابل تهريبه من مكان احتجازه، لافتا إلى أنه توجه إلى المستشفى عقب هروبه لتلقي العلاج جراء التعذيب الذي تعرض له في المكان الذي كان محتجزا به على يد السوريين وعناصر ” ثوار طرابلس “.

مقاطع مخزية .. تحت لواء الداخلية

وتحصلت المرصد على صور ومقاطع فيديو للعصابة التي قال البطشة انه ضبط بحوزتها الكوكايين قبل ان تقوم بدفع رشوى لـ ” البكستا ” الذي قام بدوره بالافراج على عناصرها والقبض على من ضبطها وتعذيبه الا وهو ” البطشة ” ووضعه تحت حراسة السوريين في مقر الأهداف الحيوية .

وقد بينت الصور سيدة أفريقية يقول البطشة انها المتهمة بحيازة هذه الكميات من الكوكايين فيما أظهرت المقاطع التي تتحفظ المرصد عن نشرها لأسباب أخلاقية مابدا أنه ” سهرة ماجنة ” بها ثلاثة فتيات على الأقل وهن في حالة غير طبيعية بسبب تعاطي الخمور والمخدرات ، وقال البطشة أن الفتيات من العصابة ذاتها وكانوا في سهرة برفقة سجانيه بعد أن أخرجهم خصومه من القضية .

صوتي | مرتزق سوري مقاتل سابق في #طرابلس يهدد ومجموعته 90 عنصر بالتصعيد بعد "نصب" قيادتهم عليهم في راتب شهر (2000 دولار) قبل إعادتهم إلى #سوريا رغم تقاضيهم المبلغ من الوفاق مادفعهم للتظاهر اليوم أمام مقر كتيبتهم في مدينة أعزاز مطالبين بدولاراتهم أسوة ببقية العناصر. #المرصد 2/1 pic.twitter.com/Qd64eAxXcm — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) August 15, 2020

وفي الاثناء لم تعلق داخلية الوفاق على الموضوع فيما رفض مكتب فتحي باشاآغا طلبًا من المرصد للتعليق على الموضوع المتعلق بفضيحة تجوب أروقة وزارته بينما يستمر هو في عقد الاجتماعات وتوقيع الاتفاقات بشأن مكافحة غسل الاموال بما فيه المخدرات ومنع تمويل الارهاب .

المرصد – متابعات