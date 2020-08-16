روسيا – قيمت صحيفة The Drive الإلكترونية الأمريكية صورا فوتوغرافية للنسخة الثانية من مقاتلة “سو-57” الروسية للجيل الخامس نشرتها الدفاع الروسية في مصنع طائرات بشرق روسيا.

وذلك أثناء زيارة تفقدية قام بها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو في المنطقة.

وأعاد كاتب المقال إلى الأذهان أن النسخة الأولى من الطائرة والتي أنتجت على دفعات تحطمت نهاية العام الماضي أثناء الاختبارات الجوية في المصنع.

وقال إن صورة الطائرة المعروفة كـ”تي – 50 إس-2″ أظهرت بوضوح نظام التوجيه العامل بالأشعة تحت الحمراء من طراز “101 كا إس في” والمنصوب في مقدمتها المصنوعة من المواد المشكلة حيث يمكن رؤية جهاز تزويد الطائرة بالوقود جوا.

وظهرت على الصورة الفوتوغرافية كذلك قلابات أمامية مخصصة للقيام بمناورات جوية ومأخذا الهواء المطوران غير المتناظران.

ونقل كاتب المقال عن رئيس تحرير مجلة Aviation Week الأمريكية، ستيف تريمبل، رأيه أن نوعية تجميع النسخة الصناعية الثانية للطائرة ارتفعت.

المصدر: سلاح روسيا