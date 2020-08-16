ليبيا – خصّصت وزارة الصحّة بحكومة الوفاق مستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية الواقع بمنطقة زريق، مركزًا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

صحّة الوفاق أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنّ افتتاح المركز جاء عقب انتهاء أعمال صيانته وتجهيزه بسعة سريرية تبلغ ستة عشر سرير عناية فائقة، كما تمّ تزويده بمصنع أكسجين طبيّ.

وعلى نحو متّصل، ذكر مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة فوزي أونيس أن وزارة الصحة تمكّنت من إنشاء أكثر من اثنين وثلاثين مركزًا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف المدن والمناطق، مشيرًا إلى أنّ نسبة إنجاز مشاريع إنشاء مراكز العزل وصلت إلى 75%.