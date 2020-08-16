ليبيا – خصّصت وزارة الصحّة بحكومة الوفاق مستشفى مصراته للدرن والأمراض الصدرية الواقع بمنطقة زريق، مركزًا لعلاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا المستجدّ.
صحّة الوفاق أشارت عبر مكتبها الإعلامي إلى أنّ افتتاح المركز جاء عقب انتهاء أعمال صيانته وتجهيزه بسعة سريرية تبلغ ستة عشر سرير عناية فائقة، كما تمّ تزويده بمصنع أكسجين طبيّ.
وعلى نحو متّصل، ذكر مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصحة فوزي أونيس أن وزارة الصحة تمكّنت من إنشاء أكثر من اثنين وثلاثين مركزًا لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد في مختلف المدن والمناطق، مشيرًا إلى أنّ نسبة إنجاز مشاريع إنشاء مراكز العزل وصلت إلى 75%.