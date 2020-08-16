ليبيا – قال القيادي الإخواني المُنشقّ إبراهيم ربيع إنّ الاستقالات الجماعيّة التي لوّح بها أعضاء جماعة الإخوان في ليبيا مجرّد خدعة سياسيّة لا أكثر.

ربيع لفت في تصريح لصحيفة “الاتحاد” إلى أنّ السيناريو حدث سابقًا من قبل إخوان تونس المعروفين بحزب “النهضة” ومن قبلهم إخوان المغرب، ولكنّ تلك الأقاويل والوعود شكليّة فقط.

وأضاف أنّ ما يروجه إخوان ليبيا عن مراجعات ليست سوى محض أكاذيب؛ لأنّه إذا كانت المراجعات حقيقيّة، فعليهم إعلان خلع البيعة من مرشد “الإخوان” في مصر إضافة إلى نبذهم للعنف ولمشروع الجماعة الإرهابية الذي من شأنه تدمير المنطقة والعالم وتعهدهم كتابيًا بالعودة للاصطفاف الوطني لدولتهم.