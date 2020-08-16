ليون يصعق مانشستر سيتي بثلاثية ويضرب موعدا مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال

ليون يصعق مانشستر سيتي بثلاثية ويضرب موعدا مع بايرن ميونخ في نصف نهائي دوري الأبطال

فرنسا – حقق أولمبيك ليون الفرنسي فوزا كبيرا على مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما امس السبت، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح ليون باب التسجيل عن طريق نجمه الإيفواري ماكسويل كورني في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء.

وعادل مانشستر سيتي النتيجة في الدقيقة الـ69 عن طريق البلجيكي كيفين دي بروين.

وفي الدقيقة الـ79 تقدم ليون مرة ثانية عن طريق البديل موسى ديمبيلي.

وأطلق ديمبيلي رصاصة الرحمة على مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وبهذا الفوز، تأهل ليون إلى المربع الذهبي للبطولة القارية للمرة الثانية في تاريخه، وضرب موعدا ناريا في نصف النهائي مع بايرن ميونخ الألماني الذي حقق فوزا تاريخيا أمس الجمعة على برشلونة الإسباني بنتيجة 8-2.

وأجبرت جائحة فيروس كورونا الاتحاد القاري للعبة على استكمال منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على شكل بطولة مصغرة في العاصمة البرتغالية لشبونة، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وحتى المباراة النهائية المقررة في الـ23 من أغسطس الجاري.

المصدر: RT