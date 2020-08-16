مراسلنا: صافرات الإنذار تدوي في سديروت وسط أنباء عن إطلاق صاروخين من غزة

مراسلنا: صافرات الإنذار تدوي في سديروت وسط أنباء عن إطلاق صاروخين من غزة

غزة – أفاد مراسلRT في غزة فجر الأحد، بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنة سديروت، وسط أنباء عن إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، أن “القبة الحديدة اعترضت قذيفتين صاروخيتين أطلقتا من قطاع غزة”.

وشن الطيران الإسرائيلي الحربي والمسير في وقت متأخر من ليلة السبت، غارات على مواقع تابعة لـ”حركة حماس” في مناطق شرقي ووسط القطاع.

وأصيب 6 فلسطينيين بجروح متفاوتة، بسبب إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز على متظاهرين تجمعوا شرقي القطاع للمشاركة في فعالية الإرباك الليلي.

المصدر: RT