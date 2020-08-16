ليبيا – أجرى عضو المجلس الرئاسيّ عن مدينة مصراتة أحمد معيتيق أمس السبت مكالمة هاتفية مع الممثّلة الخاصّة للأمين العامّ للأمم المتّحدة بالإنابة ستيفاني وليامز.

الجانبان أكّدا بحسب بيان لرئاسة وزراء الوفاق على وقف التصعيد العسكريّ في مدينة سرت وإعادة إنتاج النفط، والعمل من أجل التوصّل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار واستئناف عمليّة سياسية شاملة ‏وكذلك ‏‏المسارات الأساسيّة الثلاثة في مؤتمر برلين.

وتطرّق الاتصال لعملية التدقيق والمراجعة لحسابات مصرف ليبيا المركزيّ التي تسير في الاتّجاه الصحيح ،بحسب البيان.

ومن جانبه،حمّل معيتيق القوّات المتواجدة في الموانئ النفطيّة مسؤولية أمنها وسلامتها لاحتوائها موادَّ ‏سريعة الاشتعال كما ذكرت المؤسّسة الوطنيّة النفط.