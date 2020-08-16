ليبيا – قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أجدابيا حافظ ارحيم إنّ قسم العزل الذي تم افتتاحه خلال الأيام الماضية سيضمُّ الحالات المصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج لعناية طبية، مشيرًا إلى أنّ مجموع الحالات المصابة بلغت 28، منها 14 حالة تحتاج للعناية الطبية.

ارحيم قال خلال تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن هناك حالتين حرجتين مصابتين بكورونا و4 حالات وفاة أغلبها كانت لأشخاص متقدمين في السن ويعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف: “أهم مشكلة نعاني منها حاليًا في المدينة هي الافتقار إلى مشغّلات تحليل كورونا، نفاد المشغّلات في بنغازي كان له أثر سلبيّ على عملنا بخصوص تجميع العيّنات، حاليًا نعتمد في تشخيص الحالات على الأعراض والاختبار السريع لفيروس كورونا”.

كما أشار إلى أنّ الحالات التي لا تستدعي الدخول لقسم العزل يتم إلزامها بالخضوع للعزل المنزليّ، الذي يتطلب وعي وإدراك الشخص المصاب وأسرته، لافتًا إلى أنه للآن هناك أشخاص غير مقتنعين بوجود فيروس كورونا وغير مهتمين بخطورة الموقف.