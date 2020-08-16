وتقدم هاميلتون على الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس (مرسيديس) ليوسع صدارته في ترتيب بطولة العالم إلى 37 نقطة أمام فيرشتابن.

ويملك هاميلتون 132 نقطة مقابل 95 لفيرشتابن و89 لبوتاس.

في المقابل، حل المكسيكي سيرخيو بيريز (ريسينغ بونيت) الذي غاب عن السباقين الأخيرين بعد إصابته بفيروس كورونا، رابعا.

والفوز هو الرابع هذا الموسم في 6 سباقات لهاميلتون الذي انطلق من المركز الأول في سباق اليوم، كما أنه الفوز اـ88 في مسيرته فبات على بعد 3 انتصارات فقط من معادلة الرقم القياسي للأسطورة الألماني ميكايل شوماخر.

ويسعى البريطاني إلى معادلة شوماخر من خلال إحراز لقبه العالمي السابع هذا الموسم.

وحقق هاميلتون انطلاقة جيدة ليحافظ على مركزه الأول في حين نجح فيرشتابن في تخطي بوتاس الذي تراجع الى المركز الرابع عند المنعطف الأول.

وقال هاميلتون بعد السباق “شعوري كان جيدا خلال السباق. بذل الفريق جهودا كبيرة. فوجئت بعض الشيء بعد أن عانينا من الإطارات في السباق الماضي لكن يبدو أننا تعاملنا بشكل أفضل هذه المرة”.

وأضاف “لقد درسنا جيدا أفضل استراتيجية يمكن اعتمادها خلال السباق لا سيما من ناحية المحافظة على إطارات السيارة اكبر وقت ممكن”.

وأشاد به مدير مرسيديس النمسوي توتو وولف بقوله “في الوقت الحالي يغرد لويس خارج السرب”.

وكان فريق مرسيدس مني بأول خسارة له هذا الموسم الأسبوع الماضي عندما وضع فيرشتابن حدا لسيطرته على السباقات الاربعة الاولى (3 لهاميلتون وواحد لبوتاس)، لكنه استعاد زمام المبادرة في السباق الإسباني.

أما فيرشتابن فقال “لم نكن نستطيع أفضل من هذه النتيجة (الحلول ثانيا). لم أكن أملك سرعة لويس وكان من المهم جدا بالنسبة إلي تخطي بوتاس عند الإنطلاق وهذا ما حصل”.

وتابع “في القسم الثاني من السباق كنت سعيدا من أداء إطارات سيارتي ولم يتمكن بوتاس من اللحاق بي وبالتالي شعرت بالراحة”.

وأضاف “نحاول دائما تطوير أداء السيارة لكن مرسيدس تواصل العمل في هذا الإطار أيضا”.

أما بوتاس الذي سجل أسرع لفة في السباق فاكتفى بالقول “خسرت مركزا لدى انطلاق السباق ومن الصعب التجاوز هنا”.

ونجح هاميلتون في تحقيق رقم قياسي جديد بصعوده إلى المنصة للمرة اـ156 في مسيرته في 256 سباقا بعد أن كان يتقاسم هذا الرقم مع شوماخر أيضا.

وسبق لهاميلتون أن تخطى رقمين لشوماخر ايضا: الانطلاق من المركز الأول (92 مقابل 68)، ومن الخط الأول (146 مقابل 116).

وجريا على عادته هذا الموسم، لم يحقق فريق فيراري الآمال حيث خرج السائق شارل لوكلير من موناكو بعد منتصف السباق بقليل لعطل في محرك سيارته، في حين أنهى سائق الآخر الألماني سيباستيان فيتل السباق في المركز السابع.

ويخلد السائقون إلى راحة على مدى أسبوع قبل أن يعودوا للمنافسة في سباق جائزة بلجيكا الكبرى على حلبة سبا فرانكورشان في 30 الحالي وراء أبواب موصدة كما هي الحال بالنسبة جميع السباقات.