إسبانيا – كشفت صحيفة donbalon الإسبانية عن القرارات التي يستعد رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو للإعلان عنها رسميا الاثنين خلال الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه مجلس الإدارة.

وأوضحت الصحيفة القرارات الثلاثة التي استقر عليها رئيس النادي الكتالوني، عقب الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونخ 8-2 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أولها الدعوة لانتخابات مبكرة، في مارس القادم أو على أقصى تقدير في منتصف أبريل في ظل عدم نيته تقديم استقالته.

ثاني القرارت سيكون الإعلان الرسمي عن إقالة المدرب كيكي سيتين الذي ما زال يملك في عقده عامين آخرين مع النادي، إلا أن الحديث عن هوية المدرب البديل يشهد انقاسما في مجلس إدارة برشلونة حول ثلاثة أسماء، هم رونالد كومان وماوريسيو بوكيتينو ونجم الفريق السابق تشافي هيرنانديز.

وأخيرا تجديد دماء الفريق، في ظل تواجد لاعبين من المستوى الثاني مثل نيلسون سيميدو وجونيور فيربو ومارتن بريثويت، وارتفاع معدل الأعمار داخل الفريق.

وودع برشلونة الكأس ذات الأذنين الكبيرتين من دور الثمانية بعد الخسارة بفضيحة من بايرن ميونيخ، لتتوالى إخفاقاته هذا الموسم بعدما فشل في التتويج بأي بطولة على الصعيد المحلي أيضا، حيث خسر الدوري الإسباني لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد، كما خسر في منتصف الموسم كأس السوبر المحلي لصالح الملكي أيضا.

المصدر: donbalon