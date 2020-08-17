إيطاليا – قررت إيطاليا إغلاق النوادي الليلية في البلاد بعد تسجيل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا مجددا، وخاصة لدى الشباب.

ومن المقرر أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الاثنين 17 أغسطس، وتبقى قائمة حتى أوائل سبتمبر.

وتشمل الإجراءات الوقائية أيضا إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية أماكن تجمع الناس خلال الساعات بين السادسة مساء والسادسة فجرا.

وأكد وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتزا أن الأولوية، هي إعادة فتح المدارس في موعدها العادي في سبتمبر بشكل آمن، داعيا الشباب لإبداء الحذر ومنع انتقال العدو إلى أفراد عائلاتهم الكبار سنا.

وسجلت إيطاليا 479 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا يوم الأحد، وذلك بعد تسجيلها معدلات قياسية للإصابات الجديدة منذ أواخر مايو الماضي.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد 253 ألفا و915 حالة، وحصيلة الوفيات 35396 حالة.

المصدر: رويترز + وسائل إعلام إيطالية