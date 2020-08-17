فلسطين – رفض رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين “استغلال الإمارات القضية الفلسطينية لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل”، معتبرا أن “الخطوة الإماراتية تمثل خروجا فاضحا عن الإجماع العربي”.

وقال في اجتماع الحكومة في رام الله “إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بقميص عثمان الفلسطيني مرفوض، وإن موضوع الضم وتجميده جاء بسبب صلابة الموقف الفلسطيني وليس لسبب آخر”.

وأضاف أن “الحديث عن فلسطين وما تقبل به وترفضه هو شأن القيادة الفلسطينية التي يمثل شرعيتها الرئيس محمود عباس “، مشيرا إلى أن إيران هي أحد أسباب توقيع الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي.

وقال “إن احتمال عودة الإدارة القادمة إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي يجب ألا يكون سببا لمعركة عربية على حساب فلسطين، وإن مساندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حملته الانتخابية يجب ألا تكون على حسابنا أيضا”.

وأضاف “كما أن تعزيز ترسانة الأسلحة الإماراتية من المزود الأمريكي لن يكون على حساب القدس وفلسطين”.

وأكد اشتية أن “شعب الإمارات أهلنا وعلم الإمارات علم عربي ورفضنا لخطوة التطبيع لا يمس محبتنا تجاه أهلنا بالإمارات”، مضيفا أن “الخطوة الإماراتية خروجا فاضحا عن الإجماع العربي، وإذا كان عند العرب موقف آخر تجاه مبادرة السلام العربية فليتم نقاش ذلك في بيت العرب جامعة الدول العربية، ولتنفق على ذلك”.

وشدد اشتية على “أن محور الصراع هو الأرض، وأي سلام يجب أن يبنى على الانسحاب من الأرض المحتلة عام 1967″، معتبرا أن “حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سلام مقابل سلام هو وهم من الخيال”.

المصدر: RT