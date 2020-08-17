اليابان – أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الياباني شهد تراجعا غير مسبوق في الربع الثاني من العام الحالي، جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشارت البيانات الصادرة يوم الاثنين، إلى أن تراجع الاقتصاد خلال الفترة منذ أبريل وحتى نهاية يونيو من هذا العام بلغ 27.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالمقارنة مع الربع الأول من العام، تراجع الاقتصاد الياباني بنسبة 7.8% في الربع الثاني.

وأظهرت البيانات كذلك أن الاقتصاد الياباني، الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد بالعالم، يستمر بالتراجع خلال 9 أشهر على التوالي.

المصدر: رويترز