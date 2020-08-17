العراق – أعلن التحالف الدولي امس تسليم موقع تخزين الذخيرة في معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد للقوات الأمنية العراقية.

وقال التحالف في بيان صحفي، إن “قوات المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، أقامت مراسم مع قوات الأمن العراقية لتسليم أكبر موقع تخزين للذخيرة لقوات التحالف في قاعدة التاجي بالعراق”.

وأشار، إلى “تسليم ما يقارب من 50 مخزنا لتخزين الذخيرة إلى السيطرة العراقية الكاملة”.

وتابع، أنه “سيواصل الحفاظ على نطاق حضور صغير في معسكر التاجي لتنسيق العمليات اللوجستية والأمنية مع القوات العراقية”.

المصدر: RT