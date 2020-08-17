ليبيا – اطّلع رئيس الحكومة الليبيّة عبدالله الثني أمس الأحد على سير العمل بمختلف المجالس البلدية الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الحكم المحلي عادل الزايدي.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبيّة احتياجات كافّة البلديات وسير عمل المشاريع الحكومية بها ونسب إنجازها، وأبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل تلك المشروعات، لتذليلها بما ينعكس على رفع مستوى الخدمات للمواطن.
وبحث المجتمعون آخر ما توصّلت إليه وزارة الحكم المحلي فيما يتعلّق بمصانع تدوير القمامة والنفايات وتركيبها في البلديات التي تمّ الاتفاق على تركيبها فيها كمرحلة أولى.
وتناول الاجتماع آخر الاستعدادات الجارية للشروع في انتخابات المجالس البلديّة للبلديات من خلال الاطّلاع على عمل لجنة انتخابات المجالس البلديّة وآخر نتائجه
وبدوره،شدّد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في إقامة ماوصفه بـ”العرس الانتخابي”.