ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الأحد سفير دولة ألمانيا الاتحادية لدى ليبيا أوليفر أوفتشا والوفدَ المرافق له، بحضور عضو المجلس عبد الحكيم الشعاب، وذلك في ديوان مجلس المفوضية.

تأتي هذه الزيارة وفقًا للمكتب الإعلاميّ التابع للمفوضية في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا والاطّلاع على مستوى جاهزية المفوّضية لتنفيذ أيّ عملية انتخابية تقرُّها أيّ تسوية سياسية مرتقبة.

وأعرب السايح في مستهل اللقاء عن شكره للحكومة الألمانية لمجهوداتها السياسيّة الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، مستعرضًا التحديات التي تواجه المفوّضية ومدى قدرتها على الاستمرار في أداء مهامّها في ظل الظروف التي تمرُّ بها البلاد.

وناقش اللقاء مدى فاعلية وكفاءة الدعم الدولي الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المقدم للمفوّضية في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات.

من جانبه أشاد السفير بالجهود المبذولة من المفوّضية ومستوى الاستعدادات التي اتخذت من جانبها حِيال أيّ اتفاق سياسي يقود إلى الانتخابات، مبديًا استعداد بلاده لتوفير سبل الدعم لإرساء المسار الديمقراطيّ في ليبيا.

يشار إلى أنّ مؤتمر برلين الذي قامت برعايته الحكومة الألمانية وضمَّ ممثلي (16) دولة كانت إحدى توصياته الواردة في النقطة (26) حثَّ جميع الأطراف الليبية على استئناف العمليّة السياسيّة الشاملة التي تقودها وتمتلكها ليبيا، والانخراط فيها بطريقة بنّاءة ما يمهّد الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية حرّة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تقوم بتنظيمها لجنة انتخابات وطنية عليا مستقلة وفعالة.