ليبيا – قال المحلل الاقتصاديّ سليمان الشحومي إنّ ليبيا أمام جبل عملاق من جليد الفساد ونهب الأموال المنظّم والمشرعن بالقانون والقرارات.

الشحومي وفي منشور له عبر صفحته الشخصيّة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس الأحد أضاف: “الانفراد بالسلطة فاق كلّ التصوّرات والتوقّعات، فجزء من الجبل فقط مايظهر لنا فوق سطح الماء وبالغوص نستكشف أن الجبل أغلبه تحت الماء”.

وتابع: “للأسف الجميع شارك في الوصول إلى هذه الحالة من الجمود وضمان أن يستمر كلّ شيء كما هو، بحجة الحفاظ على ما تبقى من باقي دولة فاشلة ومنهارة”.