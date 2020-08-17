ليبيا – قال المتحدّث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إنّ القوّات المسلّحة رصدت نشر تركيا لمنظومة دفاع جوّي طراز “كوركوت” عيار 35 ملم في العديد من المناطق غربيّ البلاد.

المسماري وفي تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس الأحد أوضح أنّ المنظومة شوهدت لأوّل مرّة في العديد من مناطق طرابلس بشهر يونيو من العام الماضي مع بداية نقل المعدّات والأسلحة التركية إلى ليبيا.

وكشف عن رصد تركيب المنظومة مؤخّرًا في قاعدة عقبة بن نافع في منطقة الوطية المحتلّة كما نشرتها في عدة أماكن في المنطقة الغربيّة في مصراتة ومحيط العاصمة وداخل قاعدة معيتيقة.

المتحدّث باسم الجيش بيّن أنّ تركيا بدأت تعزّز وجودها في تلك المناطق بمنظومات حديثة وأسلحة تقنية، مشيرًا إلى أنّ المنظومة هي مدفعيّة راداريّة خاصّة بالطيران المنخفض وتعدُّ من ضمن وحدات الدفاع الجويّ الميداني.