السعودية – بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشقيقه روبرت.

وقال الملك سلمان: “تلقينا نبأ وفاة شقيقكم روبرت ترامب، ونعرب لكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه”.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة في وفاة شقيقه.

وقال: “تلقيت نبأ وفاة شقيقكم روبرت ترامب، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجيا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن شقيقه الأصغر روبرت ترامب، توفي ليل السبت في أحد مستشفيات نيويورك، بعد يوم واحد من زيارته له في المستشفى، دون الكشف عن المرض الذي قضى به.

وكان روبرت ترامب (71 عاما) الأخ الشقيق الأصغر للرئيس (74 عاما) يعمل مديرا تنفيذيا في قطاع الأعمال ومطورا عقاريا.

وولد روبرت ترامب عام 1948 وكان أحد الأشقاء الأربعة للرئيس، بمن فيهم الراحل فريد ترامب الابن، وكان مسؤولا تنفيذيا كبيرا سابقا في منظمة ترامب.

تزوج من آن ماري بالان في وقت سابق من هذا العام وكان متزوجا سابقا من بلين (بيرد) ترامب.

المصدر: وكالات