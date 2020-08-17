روسيا – افتتح المدافع الكرواتي، ديان لوفرين، سجله التهديفي في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بعد انضمامه إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ قادما من ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز لوفرين هدفه الأول بقميص زينيت بطرسبورغ في مرمى مضيفه روستوف (2-0)، بتسديدة رأسية رائعة، في الدقيقة 87، من عمر المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المحلي الممتاز.

وانضم ديان لوفرين، البالغ من العمر 31 عاما، في نهاية الشهر الماضي، إلى صفوف فريق زينيت بطرسبورغ مقابل 12 مليون يورو، بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

ودافع الدولي الكرواتي عن ألوان ليفربول خلال الفترة ما بين العامين (2014 و2020)، وتوج معه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمير ليغ” للموسم (2019-2020)، ودوري أبطال أوروبا 2019، إلى جانب هداف “الريدز”، زميله النجم المصري محمد صلاح، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مميزة معه.

يذكر أن زينيت بطرسبورغ توج في الموسم المنقضي، بالثلاثية المحلية الذهبية (الدوري والكأس وكأس السوبر)، وسيشارك في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المصدر: RT