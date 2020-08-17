ليبيا – أصدر رئيس الحكومة الليبيّة عبد الله الثني تعليماته بتطهير وتعقيم مدن ومناطق شرق ليبيا، من امساعد شرقًا وحتى المرج، وذلك ضمن التدابير الاحترازيّة والوقائيّة التي تتّخذها الحكومة الليبية لمواجهة وباء كورونا.
الحكومة الليبيّة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنّ هيئة السلامة الوطنيّة واصلت حملتها في تطهير وتعقيم مدن ومناطق شرق ليبيا.
وأثنى رئيس الحكومة على جهود رئيس الهيئة العميد عبدالعزيز العرفي وكافّة أعضاء الهيئة الذين بذلوا جهودًا مضنية لأجل تجنيب أبناء الشعب الليبي العظيم المزيد من الإصابات بهذا الوباء الخطير.
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