ليبيا – قال عضو مجلس الأمّة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم إنّ الحرب مستبعدة في ليبيا بالوقت الراهن.

بن زعيم وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسيّة أمس الأحد أضاف أنّ الجميع يدرك أنّ الحلَّ الوحيد للأزمة الليبيّة هو الحوار برعاية دوليّة وأمميّة، وأنه لابدّ من تنازلات وتوافقات خدمةً للشعوب التي أنهكتها الحروب والأزمات.

ورأى أنّ جميع الأطراف تطالب بالحوار وأنّ الجزائر على لسان رئيس الجمهورية مستعدّة لاستقبال الأطراف على طاولة واحدة وبحضور دول الجوار وحتى الدول الصديقة، لوضع خطّة تعتمد على الشرعيّة الانتخابية للشعب الليبيّ بداية بمجلس انتقالي وحكومة انتقالية ومجلس أعلى لتسيير ليبيا انتقاليًا.