لبنان – دعا بهاء الحريري، نجل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، اللبنانيين إلى ضبط النفس والابتعاد عن ردات الفعل، وذلك عشية نطق المحكمة الدولية بحكمها النهائي بقضية اغتيال والده.

وقال الحريري، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إن “التطلع لجلاء الحقيقة حول اغتيال الرئيس ​رفيق الحريري​، يدفعنا جميعا كأبناء ومحبي الراحل وإرثه أن نحافظ على لبنان ​الدولة​ والمجتمع”.

وأضاف: “نهيب بجميع اللبنانيين أن يتمتعوا بأعلى درجات ضبط النفس، وأن يبتعدوا عن ردات الفعل الغاضبة غير المفيدة، لأن من أهم وصايا الشهيد رفيق الحريري لنا أن نتابع ​مسيرة​ بناء لبنان والحفاظ على ​الإنسان​”.

وشدد بهاء الحريري، على ضرورة رحيل الفاسدين من السلطة، وقال: “إننا وإذ نعايش آلام الناس في البلد، وتبعات ​الفساد​ وانعدام السيادة التي كانت وراء كارثة ​مرفأ بيروت​، نؤكد ضرورة استعادة الوطن من الفاسدين، ورحيل ​منظومة​ التدمير الممنهج للبنان بكافة رموزها وأشكالها”.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عن حكمها في قضية اغتيال الحريري، غدا الثلاثاء، بعدما تم تأجيل النطق بالحكم بسبب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري، وأسفر عن سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب.

المصدر: النشرة